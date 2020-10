"Qué burra": Humillan a Andrea Escalona en 'Hoy' y le piden que regrese "a la nocturna"

Ciudad de México.- Andrea Escalona, la polémica conductora del programa Hoy, ha sido humillada por su participación en el matutino de Televisa al ser tachada de "burra" por no haber respondido bien a una pregunta que los espectadores consideran muy sencilla.

Durante la sección 'Más o Menos', Galilea Montijo fue quién realizó los cuestionamientos y le preguntó a la hija de Magda Rodríguez cuántas rosas había en tres docenas, lo que tuvo que adivinar, haciendo que los espectadores se la 'comieran viva'.

Podría interesarte: Adiós 'Sale el Sol': Talina Fernández y Joanna Vega-Biestro dejan el programa por grave razón

La Escalona extremadamente BURRA una docena es 12 piezas, de lo que sea así sean flores, canicas, pelotas, etc etc etc, lo multiplicas por 3 =36 el nombre lo dice DOCEna", "Regrésate a la nocturna", "Hasta yo me la supe sin tener que adivinar", fueron algunos de los comentarios.