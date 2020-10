Tras abandonar Televisa, Allisson Lozz revela la desgarradora razón por la que dejó la fama

Ciudad de México.- Allisson Lozz, la joven exactriz que abandonó a Televisa hace poco más de 10 años ha reaparecido para promocionar su nueva carrera como vendedora de cosméticos, tras lo que ha abierto su corazón y con honestidad ha revelado la desgarradora razón por la que dejó la fama.

Lozz 'estalló' en su cuenta de negocios, dónde promociona sus productos, pues le han estado criticando el que haya dejado su creciente carrera, pidiendo que se abstengan de esos negativos comentarios, dejando en claro que eliminará a las personas que no respeten y sigan con sus insultos.

Me encantaría que me dejaran de preguntar todo eso y más en mi cuenta de negocio que es esta. Sé que no pasará, pero me gustaría que entendieran la fea sensación que me da recordar mis tiempos de actriz. Ahora soy muy feliz y que de pronto me quiten mi paz así, no me gusta. Sé que es una cuenta pública donde cada quien tiene derecho a comentar lo que sea, pero también sé que esta cuenta me pertenece y puedo eliminar de ella a quien yo quiera, así que por mi paz así será", expresó.