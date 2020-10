Laura Bozzo se arma de valor y defiende a Cynthia Klitbo de las críticas por andar con un joven

Ciudad de México.- Después de haber anunciado su relación de manera atrevida con un hombre 17 años menor, Cynthia Klitbo se hizo de bastantes críticas, pues la tacharon de asaltacunas y demás.

No obstante, a quien no le pareció esto, fue a Laura Bozzo, pues ella señaló que es muy hipócrita, además de machista, el cuestionar esta clase de relaciones cuando la mujer es la mayor, pues mencionó que, si él fuera el mayor, muchos lo aplaudirían.

Lee también: Tras dejar TV Azteca por Televisa y drástico cambio, actriz confiesa que se separó de su esposo

Eso si me parece mal y me parece ridículo, en ese sentido la apoyo a ella ¿Cuántas veces no hemos visto a señores mayores, mayores, mayores con sus novias mucho más jóvenes en posiciones sexuales y nadie dice nada? Pero si es una mujer la que sale, ahí si ¿no?", dijo Laura.