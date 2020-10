Tras estar presa por asesinato y cirugías, exactriz de Televisa suplica esto a conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- La actriz y modelo uruguaya Paola Durante reveló para De Primera Mano que busca lanzar una serie basada en su verdad sobre el caso del fallecido conductor Paco Stanley y lanzó una fuerte petición a su hijo, el conductor del programa Hoy Paul Stanley.

En 1999, cuando Paola tenía 24 años y era edecán en el programa Una tras otra en TV Azteca, fue acusada de conspirar en el asesinato de Paco y estuvo casi dos años en prisión en la CDMX por un crimen que no cometió.

Tras comprobarse su inocencia y salir de la cárcel, a Durante le costó mucho trabajo limpiar su imagen y conseguir una oportunidad de trabajo, pues fue señalada de asesina hasta la fecha.

Por esta razón, cambió radicalmente su apariencia, se sometió a múltiples cirugías y tiñó su cabello para tomar un nuevo rumbo.

Tras volverse cristiana y publicar un exitoso libro de su dura experiencia en prisión llamado No es color de rosa, ahora quiere contar su verdad en una serie de televisión.

Además, lanzó un mensaje al conductor Paul Stanley, deseando que ojalá quiera interpretar a su padre.

Sería de todos. Aquí quiero hacerle un homenaje a Paco Stanley. Todo mundo conoció a Paco después de todo lo que pasó pero mucha gente no conoció el lado humano. Me encantaría que Paul lo hiciera".

Al hablar de si ella ha hablado directamente con Paul para esto, dijo:

Yo no. Hay gente que está ahí, hay amigos míos que se llevan con él y tratarán de platicar con él. Yo sé que no será fácil porque Paul no quiere tocar nada de eso pero tal vez cuando sepa que es un homenaje a su papá, tal vez ahí quiera".

Durante reveló que el objetivo, además de hacerle un homenaje, quiere hacer la serie acerca de la gran injusticia que se cometió contra ella, Mario Bezares y los demás.

Esto será muy fuerte para todos, muy catártico. Si el libro me ayudó, creo que la serie me ayudará más. Ya estamos platicando con varios empresarios, quienes se quieren unir. Quiero que se den cuenta que se cometió una gran injusticia, me sigue doliendo que me digan asesina pese a que ya pasaron 21 años", concluyó.