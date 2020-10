"Me dejó un buen legado": Itatí Cantoral habla de su madre a meses de su fallecimiento

Ciudad de México.- El pasado 28 de agosto, sucedió una gran tragedia para la familia Cantoral, pues se reveló que aquel día falleció la señora Itatí Zucchi, quien fue la esposa del también finado compositor, Roberto Cantoral.

Desde aquel lamentable suceso poco se mencionó por parte de Itatí, Roberto, Carlos y José Cantoral, los hijos de la actriz argentina, pues mantuvieron todo con bastante privacidad.

Sin embargo, en su reciente encuentro con los medios, Itatí, la actual protagonista de la telenovela, La Mexicana y El Güero, habló de su madre, contando que fue lo que aprendió de ella, así como lo que más valora de su tiempo en este mundo.

El legado que me deja mi mamá, primero que nada, agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida, por haberme dado los hijos tan hermosos que me dieron, que me ha dado".