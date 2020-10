Sylvia Pasquel habla del pleito por la herencia de Silvia Pinal y aclara los rumores en 'Hoy'

Ciudad de México.- En una exclusiva para el programa Hoy la famosa actriz, Sylvia Pasquel, ha decidido romper el silencio y acallar los rumores sobre la supuesta pelea que existe entre ella y sus hermanos, Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, por la herencia de su madre, Silvia Pinal.

Esto debido a que hace unos días se dijo que Luis Enrique quería dejar fuera del testamento a Sylvia y a 'La Guzmán' para quedarse con todo, algo que asegura no es cierto, agregando que si eso pasara igual no le importa pues al final lo material no vale tanto como lo que aprendió de su madre en vida.

Yo me quedó con la herencia de que me enseñó mi madre, lo demás es algo material, y lo material es tan efímero como que el día de mañana te mueres y no te llevas nada, entonces yo con lo que me quedo es con la herencia que he recibido de mi mamá en vida y de vida, todas las enseñanzas, como su profesionalismo", aseguró Pasquel.

Finalmente aseguró que la revista que sacó lo de la herencia era una "sin fundamentos" y que la familia Pinal eran su "gallina de lo huevos de oro", por lo que seguirían hablando y el público ya debería saber que son mentiras, aclarando que no se hablara nada del testamento fuera de la familia.

No tenemos porque estar dando explicaciones de sí hay testamento o no, sí hay herencia o no, que sí la quitan, que sí la ponen, qué les importal, al final del día son temas muy familiares que nosotros tratamos dentro de nuestra familia y que no tiene nada que ver con lo que se dice", expresó.

Fuente: YouTube @Hoy