Tras despido de 'Sale el Sol' y visitar 'Hoy', Magda Rodríguez le 'hace el feo' a este conductor

Ciudad de México.- La productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, reveló si luego de ser despedido de Sale el Sol, el conductor Roberto Carlo se integraría al matutino de Televisa.

Antes de tocar este tema, habló de la inesperada boda de Ninel Conde y reveló que no la invitó a la boda que hizo en CDMX pero que al conductor Raúl 'El Negro' Araiza sí porque hace obra con ella todos los días, la de Oscuras me da risa, misma que este viernes tuvo que ser suspendida al dar positivo el comediante Ariel Miramontes, 'Albertano'.

Magda, quien estará en la producción del programa Hoy hasta 2021, dijo en entrevista publicada en el canal de YouTube de Edén Dorantes:

Le escribí a Ninel para decirle: 'Dame algo, vente al estudio' y me escribe: 'Ay bebé divina, en esta ocasión no te invitaré porque es mi familia y muy poquitos, pero a la siguiente sí'. Pero yo quiero la nota", dijo entre risas.

Confesó que Ninel pretende hacer otra boda en Miami, Florida, una vez que se calme la situación por la pandemia.

Luego, fue cuestionada sobre la visita de Roberto Carlo luego de que fuera despedido del matutino Sale el Sol de Imagen TV. Además, reiteró que Jorge 'El Burro' Van Rankin regresa.

Iremos creciendo algunos personajes. 'El Burro' regresa porque ya fue papá. No se une Roberto Carlo, por el momento no. No lo hemos ni platicado, solo lo invitamos ahora que estamos divididos por el Covid-19. Somos pocos, entonces invitamos para que vengan y cooperen con nosotros... pero realmente no se le ha tomado en cuenta ni se le ha ofrecido nada", dijo contundente.