"Siempre serás mi bebé": Fabiola Campomanes dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

Ciudad de México.- La actriz Fabiola Campomanes, mediante su cuenta de Instagram compartió una emotiva imagen en la cual dedicó un sentido mensaje a su hija Sofía, por su cumpleaños 28.

Y es que la actriz ha tenido un muy duro camino, pues se enfrentó a ser madre soltera, sin embargo siempre se ha caracterizado por poner a la joven como su prioridad.

Hace 28 años la vida me dio el mejor regalo, me trajo a la mejor persona en todos los sentidos!!! Porque para mi eres perfecta y me haz enseñado tanto. Gracias por escogerme como mamá", escribió.