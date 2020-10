Jimena Sánchez enternece Instagram al dejarse ver con una llamativa pijama

Ciudad de México.- La presentadora deportiva, Jimena Sánchez, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se dejó ver en pijama, al mostrar sus tristeza ante la falta de deportes.

En la instantánea se aprecia a la celebridad derrochando belleza sentada en el sofá, con una prenda floreada, la cual la hace lucir radiante.

Sábado sin MLB, no NFL, no NBA, no WWE. Pues me duermo a las 6pm", escribió.