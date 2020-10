Ana Brenda Contreras confiesa sentirse nerviosa al ser cuestionada por las relaciones de Iván Sánchez

Ciudad de México.- La actriz, Ana Brenda Contreras, mediante una entrevista para el programa Despierta América, fue cuestionada sobre las supuestas relaciones de su ex, Iván Sánchez.

En su mensaje, la también presentadora fue tajante al indicar que todos tienen derecho a se felices, por lo que no quiere meterse en vida, sin embargo la ponen nerviosa al ser cuestionada.

Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices ¿no?, qué bueno, cada quien. No me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo”, dijo.