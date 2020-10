A punto de dar a luz y sin trabajo en Televisa, conductora toma drástica medida para sobrevivir

View this post on Instagram

Feliz de hacerlos parte de mi embarazo y ver lo chingonas que somos las mujeres de estar embarazadas y al mismo tiempo trabajar ,cuidar de nuestro hogar y muchas cosas mau0301s , asiu0301 que acompau0301nu0303enos a LUCCA a mi y a toda la familia disfuncional a esta nueva temporada de @mecaigoderisaof 21 de septiembre por @micanalcinco u2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9cud83dudda4ud83eudd0dud83eudd0e