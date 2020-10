Chiquis Rivera deja atrás la polémica y así hace conciencia sobre el cáncer de mama

View this post on Instagram

Sabias que el cancer de mamu00e1 es la causa #1 de muerte en #Latinas menores de 40 au00f1os?!! Por eso me uno a la campau00f1a de mi amiga y sobreviviente de cancer @clarapablo u2022 Te Toca Tocarte u2022 Estamos en Octubre el mes de breast cancer awareness y aquu00ed estamos para crear consciencia en nuestra comunidad y recodarte que te toca tocarte para que no te toque! @tetocatocarte ud83dudc96 Clara, thank you so much for sharing something so intimate with us. It is admirable how strong you are and how far youu2019ve come in every aspect of your life. I love you. I respect you, and Iu2019m with YOU. Ladies, itu2019s time for us to love ourselves enough to take action, bring awareness and self exam as often as possible. Start NOW! #SelfLove #CancerAwarness ud83cudf80 #TeTocaTocarte