Galilea Montijo confiesa que la maternidad frenó su carrera por una depresión postparto

Ciudad de México.- Galilea Montijo, la famosa conductora del programa matutino, Hoy, contó en su reciente entrevista con los medios de comunicación, contó acerca de su carrera en la televisión y como la depresión postparto la detuvo profesionalmente.

La presentadora de Televisa, expresó que llegó a sentirse muy mal, luego de tener a su hijo, Mateo, por lo que prefirió darse un tiempo para sanarse a sí misma, alejándose de los reflectores.

Gracias a Dios en estos 25 años, no he parado, solamente me tomé un año que me fui a vivir a Italia, que, aunque no crean, si sé donde está Roma, pero allá en Milán. Fue el único año que pensé, que no servía para esto y fue cuando estaba comenzando".