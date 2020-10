Paty Cantú rompe el silencio y confiesa haber sufrido una terrible depresión

Ciudad de México.- La cantante, Paty Cantú, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, informó que el confinamiento la hizo recordar los años de depresión que vivió.

En su mensaje señala que la depresión es una pandemia, por la cual ha estado y la vivió por años en silencio, sin embargo con el paso del tiempo pudo salir adelante.

Yo he pasado depresión callada, pero no lo entendía, tenía todo para ser feliz y no lo entendía", dijo.