Al borde de la muerte y en la ruina, galán de Televisa revela en 'Hoy' que su hija está desaparecida

Ciudad de México.- El galán de Televisa Andrés García, quien recientemente sorprendió al declarar que sentía que "estaba en la recta final de su vida" por su deteriorado estado de salud y que no dejará ninguna herencia para sus hijos, reveló que su hija está desaparecida.

En entrevista con el programa Hoy, habló de la desaparición pública de su hija Andrea García y el distanciamiento que tiene con ella, a quien por cierto no mencionó como parte de los hijos a los que contemplaba para dejarle sus bienes.

Lee también: Adiós TV Azteca: Antonio Rosique da dura noticia a atletas y este participante abandona 'Exatlón'

Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras... pues la dejamos con sus amistades... no aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande", explicó.

Al preguntarle sobre si la actriz no mantiene contacto con algún miembro de su familia, el exgalán de Televisa comentó:

Ni con mi hermana, ni con Leonardo, ni con nadie, ella tiene unas amistades que a mi no me parecen, a lo mejor por eso no quiere aparecer".

Podría interesarte: Tras no tener trabajo en Televisa, Tania Rincón se expone de esta manera en Instagram

Por último, Don Andrés aseguró que ya dejó de preocuparse por el distanciamiento de su hija, y respetará la decisión que ella ha tomado.

Me preocupé un tiempo, pero quiero pensar que ella es feliz así", remató.

El actor de 79 años se mostró sin esperanzas hace unas semanas al hablar de su situación actual en medio de la pandemia. Apenas hace poco anunció su divorcio de Margarita Portillo tras más de 20 años juntos, además de confesar que no ha tenido trabajo en años y que se ha visto en la necesidad de vender propiedades para lograr tener algo de ingresos.

Me tiene triste y sin ánimo lo que pasa en el mundo y lo que va a pasar; no puedo escribir, estoy triste. Estoy enfocado en cuidar a mi familia y en buscar una solución económica para sobrellevar estos momentos, para al menos mejorar la situación de las personas que están alrededor mío, pero no la encuentro".

Fuente: Agencia México y Programa Hoy