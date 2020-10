"Dijo que iba a decirme algo": Lili Estefan narra cómo descubrió la infidelidad de su exesposo

Miami, Florida.- Lili Estefan se sinceró y reveló nuevos detalles de los difíciles momentos que la llevaron a la ruptura de su matrimonio de más de dos décadas con Lorenzo Luaces.

Como parte del adelanto Red Table Talks: The Estefans, una mesa redonda donde aparecerán varios miembros de la familia Estefan entre las que destacan Gloria y Lili, es esta última la que acaparó la atención al contar los pormenores de su divorcio con el empresario cubano.

Mi esposo me dijo que tenía que decirme algo, y le dije 'qué, dime rápido, tengo un show en vivo a las 4', y él me dice: 'un paparazzi me fotografío con una mujer y están pidiendo 200 mil dólares por las fotos'", relató Lili.