"Exceso de belleza": María Chacón derrite Instagram al enviar besos a sus fans

View this post on Instagram

Extranu0303o tanto los conciertos! ud83dude29 Me encontreu0301 esta foto de hace un anu0303o cuando fui a ver a Muse, mi banda favorita por segunda vez y fui la mau0301s feliz...ud83dudda4 Cual ha sido su concierto favorito ever?ud83cudfb6 . . ud83dudcf8: @jesanflos ud83dudca5