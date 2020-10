María León deleita pupilas de admiradores al difundir llamativas fotos de sus ensayos

View this post on Instagram

Ya es mau00f1ana y mi alma no puede de la emociu00f3n, de la gratitud y del privilegio de poderles cantar una vez mu00e1s desde un escenario. ud83cudfb5ud83dudd25ud83dudc83ud83cudffd ud83cudfa4 #ocesairrepetible #inquebrantabletourud83dudd25 #Autoconcierto #autu00f3dromo #ForoSol #BennyIbarra #patycantu00fa @seitrack ud83dudcf8 @itskarlahr ud83cudfab ud83cudfab: https://www.ticketmaster.com.mx/irrepetible-benny-ibarra-paty-cantu-maria-leon-mexico-08-10-2020/event/14005934CDA83603