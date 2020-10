"Tuve que pedirle perdón": Paty Cantú se disculpa con Juan Gabriel por su nueva canción

Ciudad de México.- La talentosa cantante, Paty Cantú, está próxima a lanzar su nueva música, pues este 8 de octubre presentó por primera vez su tema, conocerte, canción que le provocó cierto problema con Juan Gabriel.

En su reciente entrevista con el programa de espectáculos, De Primera Mano, la artista contó que mientras componía esta canción, tuvo que pedirle disculpas a difunto Divo de Juárez.

Lee también: Tras 12 años desaparecida y con su esposo en la cárcel, actriz de Televisa hace dolorosa súplica

Está canción, la hice tomando algo de alguien a quien quise mucho y voy a querer toda la vida, que cuando lo mencionan, siempre volteo al cielo y le digo algo, Juan Gabriel, no hizo falta que nos conociéramos de toda la vida para que a mí me cambiara y me marcara".