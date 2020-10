María León demuestra su felicidad por su regreso a los escenarios con emotiva imagen

View this post on Instagram

No pude dormir de la emociou0301n, queu0301 privilegio mau0301s grande poder cantarles anoche, poder subir a un escenario con mis companu0303eros de andanzas, compartirlo con colegas que quiero y admiro y entregarme a eu0301l y a ustedes en cuerpo y alma, gracias por estar ahiu0301 y por tantas muestras de amor y carinu0303o a la muu0301sica y a la magia de vernos en vivo. ud83eudd17 Me robaron el corazou0301n y lo desbordaron con gratitud. ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f Gracias #OcesaIrrepetible por hacernos parte de este hermoso experimento de volvernos a descubrir las caras ( aunque con cubrebocas) los corazones y las ganas de coexistir en este plano con la mau0301gica compau00f1u00eda de la muu0301sica.ud83cudfb5ud83dudd25ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f Fotiu0301simas por @itskarlahr #inquebrantabletour @patycantu @bennyibarra @ce.esquivel @soymauromunoz @loyokey @chaparrocket @pepedamian @dal_loga @karicelis #Germau0301nCuervo @alvarosoundworks #Carlos #Aldo #Ivan #Eder @seitrack @amizrahiz @ocpadillad @pacosaiso @layladelrazo @july.makeup #Erica @soypacofernandez