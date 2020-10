Mariah Carey y Ariana Grande confirman estar preparando una colaboración juntas

Estados Unidos.- Todos los años en épocas navideñas es bastante común escuchar por todos lados la canción All I want For Christmas Is You de la cantante Mariah Carey.

Pero todo parece indicar que la artista planea superarse a si misma, pues este viernes publicó una fotografía en su Instagram que ha desatado rumores pues la imagen muestra tres sillas que tiene grabadas las iniciales AG, MC y JH.

A pesar de que no dejó ni una etiqueta y solo hay un 'emoji' de un pino de navidad en la descripción, los seguidores de la cantante especulan que las otras iniciales son de Ariana Grande y Jennifer Hudson, siendo ellas quienes participen también en el especial.

Ni una de las tres cantantes se han pronunciado ni han confirmado nada al respecto, sin embargo, los fanáticos de las tres aseguran que esa podría ser la colaboración del año.

MARIAH CAREY

ARIANA GRANDE

JENNIFER HUDSON



ON

ONE

SONG?!?!?!



THESE VOCALS ARE GONNA BE INSANEEEEEEEE https://t.co/8LGc3cZiEA pic.twitter.com/qTHbjCZoST — KiKi (@Kikirani19) October 9, 2020

Fuentes: Instagram @mariahcarey, Twitter @Kikirani19 y Voces Escritas