Atala Sarmiento deja helados al revelar confesión de Magda Rodríguez en Televisa antes de morir

En septiembre del año pasado cuando Magda supo que me venía a vivir a España me dijo: “No te puedes ir sin pasar por la oficina a despedirte de mí”. Un día antes de volar hacia mi nueva vida en Barcelona, así lo hice. Ella acababa de volver de Miami donde pasó unos días trabajando. Hoy me alegro mucho de haberlo hecho. Estuvimos charlando más de una hora de muchas cosas, de muchas VERDADES del mundo de la televisión y nos hicimos esta foto al despedirnos. Conocí a Magda hace más de 20 años. Conmigo SIEMPRE fue una persona generosa, amable, divertida y cariñosa. Durante mi estancia en España hablé algunas veces con ella. Nunca la escuché decir “No se puede” y fui testigo de ello cuando fue mi productora en “El Gran Desafío”. No conocí productora más entregada y trabajadora que Magda. La tele la va a extrañar mucho, y quienes la apreciábamos tanto, también. Pero la recordaremos con muchísimo cariño. ♥️♥️♥️

A post shared by Atala Sarmiento (@atasarmiento) on Nov 1, 2020 at 12:14pm PST