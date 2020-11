Curvy Zelma paraliza Instagram al lucir infartante 'outfit': "Andas con todo"

Ciudad de México.- La famosa modelo y también conductora mexicana, Zelma Cherem, quien es mejor conocida como Curvy, una vez más logró desatar los suspiros de miles de usuarios de redes sociales pues hace algunas horas se mostró de lo más guapa.

La polémica exparticipante del reality Survivor México utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una nueva y encantadora instantánea en la que aparece luciendo un infartante 'outfit'.

Curvy Zelma se dejó ver posando con un coqueto 'look' de vaquera compuesto por una falda negra con detalles blancos y dorados, una blusa color mostaza, botas beige y el cabello suelto, además de lucir un maquillaje que la hizo ver radiante.

Tienes un no sé qué, que me pone no sé cómo, pero me gusta no sabes cuánto", escribió la modelo y empresaria.