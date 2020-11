Exesposo de Paulina Rubio confiesa que su hijo no le prohíbe tener novia

Miami, Florida.- Nicolás Vallejo Nágera, el exesposo de Paulina Rubio, contó para el programa matutino, Sale el Sol, que su hijo, Andrea Nicolás, ha ido madurando muy bien a pesar de su corta edad.

Sin embargo, destacó que a sus 10 años el menor aun conserva su inocencia, pues aun comete ciertas cosas que son propias de la niñez, pues reveló que él no le tiene permitido tener novia todavía.

El cree que si no tengo novia es por él, él no quiere que tenga novia, me dice que hasta que él tenga 18 años yo no voy a tener novia, me quiere para él solo, me hace un poco de gracia ver como se cree dueño de su papá", dijo.