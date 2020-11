Tras la muerte de su bebé, Ferdinando Valencia asegura seguir endeudado y sin apoyo de la ANDA

Ciudad de México.- Hace ya poco más de un año, que el actor, Ferdinando Valencia, sufrió junto a su esposa, Brenda Kellerman, la trágica muerte de Dante, su bebé recién nacido, quien perdió la vida en el hospital.

Aunque en su momento, fue respaldado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), estos lo dejaron muy mal parado, pues luego de revelarse la deuda millonaria obtenida por los gastos médicos, la organización no lo apoyó.

Ferdinando contó a De Primera Mano, que su adeudo asciende a más de un millón 800 mil pesos, pero que esta no ha aumentado desde que se estableció.

No obstante, teme que el dinero que aportó a la asociación se haya mal utilizado, debido a que no ha visto ni un solo centavo desde que ocurrió la tragedia de su bebé.

Han sido muchos los años que he dedicado y que he estado representado por este organismo y que en el conocer de mis derechos, pues espero se ejerzan, porque si no, entonces me pregunto, donde quedó todo ese dinero de mis aportaciones", dijo.