VIDEO: Tracy Sáenz acaba con todo el misterio y revela la verdad sobre su nombre

Ciudad de México.- La bella modelo mexicana, Tracy Sáenz, ha logrado conquistar el corazón de millones en redes sociales, en revistas y en cada video en el que ha llegado a aparecer, todo gracias a su singular belleza.

No obstante, entre sus seguidores ha surgido una gran duda, la cual gira entorno a su nombre, pues existen quienes consideran que el que utiliza es falso para salvaguardar su identidad en Internet.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, Tracy fue cuestionada sobre esto por uno de sus admiradores, por lo que no dudo en resolver la interrogante de miles.

Mi nombre real es Tracy, mi mamá me dijo que me puso así porque le gustan los nombres originales, no quería que tuviera un nombre común, es americano y en español es Teresa, pero así me puso, mi segundo nombre es Jaqueline", contó.