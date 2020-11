Linet Puente 'promete' esto en TV Azteca y la 'destrozan' desde 'Ventaneando'

Ciudad de México.- A través de las redes sociales de Ventaneando la guapa y querida conductora de TV Azteca, Linet Puente, sin piedad ha sido 'destrozada' por los seguidores al aparecer en estas con la 'promesa' de traer increíbles noticias para este miércoles 11 de noviembre.

Puente desde hace varios años es una de las reconocidas conductoras que en el vespertino del Ajusco ha dado mucho de que hablar por supuestos pleitos con sus compañeros, cómo Pati Chapoy, pero ahora la atención se ha centrado en su atuendo.

El equipo de Azteca que maneja las redes sociales del vespertino como cada noche compartieron la foto de un conductor, en este caso Linet, para invitar a los seguidores para que no se pierdan la transmisión del día siguiente, pero los seguidores solo se pudieron centrar en el atuendo de la conductora, un pantalón negra y una blusa muy colorida.

Eres muy linda, pero esa ropa no te queda, te ves muy diferente a los demás, qué tal si te pones ropa que te quede mejor", "Por favor alguien que la ayude con la ropa. No le atina", "Tu peor atuendo, no te hace lucir", "El pantalón no se ve nada bien", fueron algunos de los comentarios.