Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia'

Ciudad de México.- Vanessa Acosta sigue sorprendiendo con las declaraciones que realizó en la entrevista En sus batallas de Venga la Alegría luego de desaparecer por varios años del mundo de la televisión pese a que era una de las actrices favoritas.

En la segunda entrega de esta íntima plática, la también actriz de doblaje confesó que no se siente nada arrepentida de haber renunciado a su fama en TV Azteca para dedicarse de lleno a cuidar a la familia que había formado con el también actor, Alberto Casanova.

Asimismo, Vanessa recordó el trago 'amargo' que pasó cuando protagonizaba el melodrama Soñadoras, pues a mitad de la trama, el productor mató a su personaje y se tuvo que despedir del exitoso proyecto.

Es feo, es duro, el ego patalea, golpea a la autoestima, todo se te mueve ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿por qué no me lo dijeron? sí me enojé muchísimo", contó.