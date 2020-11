Benito Castro decide vender preciada posesión tras verse desempleado en plena pandemia

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19 ha afectado a la economía del actor y comediante, Benito Castro, quien luego del contagio de su compañero en A oscuras me da risa, Ariel Miramontes 'Albertano', se ha visto frenado por la suspensión de la obra.

En su reciente entrevista telefónica para De Primera Mano, el artista comentó, que, como muchos, se las ha visto difícil en su economía, pues tuvo que vender una preciada posesión.

Lee también: 'El Señor de los Cielos': Captan a Rafael Amaya en Culiacán y así luce tras años 'desaparecido'

A los 74 años de edad me doy cuenta que no era urgente, quería mucho a mi moto, tenía un valor sentimental muy grande para mí, pero no era un bien de primera necesidad, ya anduve más de 50 años en motocicleta, ya me puedo tranquilizar al respecto, no quedé con ganas", dijo.