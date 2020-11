Adiós 'VLA': Tras fracaso en TV Azteca, Penélope Menchaca 'huye' de México y ahora hace esto

¡Oportunidad única! Departamento en Venta: Lomas del Pedregal Framboyanes. Lujoso departamento con 300 m2, inteligentemente distribuidos - 3 recámaras con baños completos y vestidores cada una - Baño de visitas - Amplia área social de sala de comedor con hermosa vista panorámica. - Family room. - Cocina integral con equipamiento Wolf y Subzero - Área para oficina. - Cuarto de servicio - Cuarto de lavado - Bodega. - Todo el departamento esta sistematizado. - Iluminado con mucha luz natural, techos altos y pisos de madera, con balcón. ----------------------------- Atendemos todas tus preguntas. Contáctame via mensaje directo celular: 5585335730 o al correo: vanessa.menchaca@coldwellbanker.com.mx #departamento #cdmx🇲🇽 #departamentocdmx #inmobiliaria #casa #inmuebles #venta #alquiler #bienesraices #propiedades #realestate #ciudaddemexico #cdmx #lomasdelpedregal #framboyanes #argentina #casas #hogar #departamentos #inversiones #inversion #arquitectura #propiedad #vivienda #ventas #renta #compra #apartmentliving #referenteinmobiliario

