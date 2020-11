Así se prepara Laura G para la Navidad tras dar positivo a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- La conductora Laura G, mediante sus redes sociales compartió unas imágenes, en las cuales muestra como adorna su casa para la llegada de la Navidad, pues en la actualidad no puede salir debido a que dio positivo a Covid-19.

Y es que presentadora por fortuna resultó asintomática, sin embargo sigue teniendo contacto con sus hijos al asumir que ellos también podrían padecer dicha enfermedad.

Cada quien lleva este proceso de una forma diferente, yo estoy haciendo caso a mis doctores, pues estoy aislada del mundo, no de mi familia, estamos los cuatro juntos, trato de traer cubrebocas obviamente cuando estoy con mis niños, pero bueno, yo tengo que asumir que ellos también están positivos, Nazareno salió negativo”, dijo.

Fue mediante un clip donde se le vio poniendo algunas esferas a su árbol de Navidad, mientras comparte tiempo con los menores, quienes hasta el momento tampoco han presentado síntomas.

Sin embargo, la cosa no ha ido bien para ella pues no está acostumbrada a ponerle pausa a su trabajo, pues ha sido una persona muy activa, pero por el Covid-19 afirma que todo ha cambiado y hay que buscarle el lado bueno.

Estoy acostumbrada a tener radio, trabajo, mis hijos, mi esposo igual, somos personas muy activas, hay veces que la vida te dice: hey, stop, organiza, cuiden mucho lo que digan porque a veces yo decía: Si me llegase a dar que me dé cuando me mude para poder estar en casa", finalizó.