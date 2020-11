Golpe a TV Azteca: Tras veto de Televisa y críticas de Chapoy, actores destruyen a Javier Alatorre

Ciudad de México.- Los actores y comediantes de Televisa, Freddy y Germán Ortega, aplastaron el noticiero nocturno de Javier Alatorre, Hechos Noche de TV Azteca con su programa de comedia Relatos Macabrones.

Luego de que los hermanos, mejor conocidos como Los Mascabrothers, tuvieran contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel durante 7 años, fueron vetados luego de presentarse en la competencia TV Azteca en 2018 y ser parte de la transmisión del Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, tras años de veto, los comediantes regresaron a la empresa de San Ángel por la puerta grande, pues estrenaron el exitoso programa que transmiten por las noches y compite con Hechos Noche.

Mientras que Relatos Macabrones registró 1.3 millones de personas sintonizadas, el noticiero del comunicador sonorense, quien lleva 24 años ininterrumpidos al aire en esta emisión, tuvo 825 mil televidentes.

Luego de abandonar el Ajusco y regresar a su primera 'casa', los actores lograron coronarse con el programa más visto en su barra de horario, superando por 57 por ciento a la competencia.

Cabe recordar que hace unas semanas, la conductora de Ventaneando Pati Chapoy criticó a los comediantes luego de que un menor apareciera en uno de lo sketches que sacaron para su programa, en el que abordan diversas situaciones con humor.

A la periodista no le cayó en gracia que utilizaran en el sketch llamado El niño que vendía ciruelas, a un menor. Comentó que un chiste sencillo puede ser "malinterpretado" por otros y hasta pueda inducir a algunos a jugarles bromas a niños que puedan ser muy peligrosas.

Hicieron un sketch con un niño y no estoy de acuerdo. Espero que no se vuelva a repetir, ¿entendieron? No importa que sea a las 11 de la noche", dijo entonces Pati.