De TV Azteca a Televisa: Tras muerte de Magda Rodríguez, ella es la nueva productora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras el sorpresivo deceso de la productora del programa Hoy Magda Rodríguez este domingo 1 de noviembre, se especulaba quién podría quedar a cargo de la emisión.

Luego de que este lunes tomara la batuta el productor Nino Canún para dirigir el programa de Televisa y hacerle un homenaje a Magda, es la conductora Andrea Legarreta quien confirmó quién se quedará al frente del matutino más visto de toda la televisión abierta en México.

Lee también: Adiós 'VLA': Tras fracaso en TV Azteca, Penélope Menchaca 'huye' de México y ahora hace esto

A su salida de Televisa San Ángel y tras su encuentro con los reporteros de diversos medios, Legarreta explicó que será Andrea Rodríguez, hermana de la productora, la que se quede a cargo del programa.

Crédito: Instagram @andy___rodriguez

Andrea trabajaba con Magda desde que estaban en TV Azteca para producciones como Con sello de mujer y La Academia. También estuvieron juntas en Telemundo.

En realidad yo lo que tengo entendido es que Andreita Rodríguez, su hermana, quien también trabajaba hombro con hombro junto a ella y que tiene la capacidad además; ella ha sido productora independiente de estar con Magda. Lo que yo tengo entendido es que ella va a cerrar el ciclo como se esperaba; desconozco si será sola o tendrá algún asociado o asociada, eso no lo sabemos", dijo Legarreta.

Podría interesarte: ¿Adiós Chapoy? Tras volver a 'Ventaneando', Bisogno se 'hunde' y TV Azteca le da dura noticia

Aunque el periodista Gustavo Adolfo Infante había comentado que podría ser Nino Canún o Reynaldo López los que se quedaran de productores, al parecer será la hermana de Magda, por lo menos durante los próximos meses.

Antes de su repentino deceso, Magda había sido contratada para quedarse al menos un año más produciendo.

Por último, Legarreta reveló que será hasta este miércoles cuando Andrea Rodríguez se reincorpore a sus actividades laborales para cubrir el puesto que dejó vacante su hermana con este intempestivo deceso.

Lo que sabemos es que el miércoles ella se integra de nuevo a la producción y a trabajar con nosotros y yo creo que es lo justo por los dos lados, por el lado laboral y por el lado humano", comentó.

"Sin duda Andrea es capaz y con el apoyo de todos nosotros, ya se lo dijimos. No están solas", añadió.

La conductora reveló que tanto ella como su esposo ya tienen un testamento y sus hijas lo saben, ya que se ha hablado de la posibilidad de la muerte en su familia: "Mis hijas saben que aparte de ellas lo que más amo en la vida es viajar y ya les dije: 'Cuando yo me vaya, ustedes vayan de blanco' y hay una canción que me fascina, 'I lived' de One Republic, la cual habla de qué hice, todo lo que quise, que lloré, subí y bajé, ese es el chiste", finalizó.

Fuente: Agencia México, Edén Dorantes e Instagram @andy___rodriguez