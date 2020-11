VIDEO: Manelyk, estrella de 'Acapulco Shore', llora al recordar su triste pasado

Ciudad de México.- Durante la primera emisión de Acapulco Shore: Sus Historias, Manelyk González abrió su corazón para contar múltiples detalles acerca de su vida personal, su experiencia dentro del show y su trayectoria.

A lo largo de la plática con MTV, la modelo y cantante recordó los momentos que vivió cuando era niña, etapa que estuvo marcada por la separación de sus padres y la rebeldía por la disciplina que impuso su madre.

Mi mamá es una cabr…, súper inteligente, súper estudiada y ella quería que yo fuera como ella. No es que no lo sea, pero soy diferente. Me empecé a escapar una y otra vez, si ya iba a estar castigada de por vida", contó Mane.