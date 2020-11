"Perdono pero no olvido": Alfredo Adame planea vengarse del pastelazo de Rey Grupero

Ciudad de México.- El polémico actor de televisión, Alfredo Adame, fue víctima en una de las bromas del famoso youtuber, Rey Grupero, quien logró darle un pastelazo al artista mientras estaba en una presunta entrevista.

Tras esto, muchos se han cuestionado al respecto, pues hay quienes creen que tomaría represalias contra el influencer, en su reciente enlace con el programa Sale el Sol, Adame mencionó que buscará vengarse.

Claro, yo soy como los elefantes, perdono, pero no olvido y no, claro que va a haber revancha, es un acto beligerante, mal intencionado, insano, en el cual no me molesta, no pasa nada, yo aguanto vara, la gente sabe que yo aguanto vara y no tengo ningún problema", dijo.