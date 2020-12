'Albertano' 'estalla' y responde las críticas tras tener Covid-19: "No contagié a nadie a propósito"

Ciudad de México.- El actor de comedia, Ariel Miramontes, conocido por su famoso personaje 'Albertano Santa Cruz' estuvo como invitado especial por el Día de Muertos en el programa Hoy, el pasado 30 de octubre, ignorando que era portador de Covid-19, pese a que no presentaba ningún síntoma hasta ese momento.

Por tal motivo, algunos medios lo señalaron por la supuesta propagación del virus que el actor hizo entre sus compañeros de televisión y teatro.

Lee también: Adiós 'Zague': Desde Televisa, exhiben a Paola Rojas por humillar a su ex con fuerte confesión

Tras recuperarse, ofreció una entrevista para el matutino de Televisa, Hoy; donde asegura que no hizo nada indebido pues inmediatamente al recibir los resultados positivos, se aisló.

No, no me sentí señalado, aunque me señalaron, yo no me sentí señalado porque yo al igual que muchísimos mexicanos salí a trabajar a la calle y en ningún momento fue irresponsable, no he indo a ningún concierto", comentó.