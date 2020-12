Andrea Escalona, conductora de 'Hoy', dedica su árbol a Magda Rodríguez para honrar su memoria

Ciudad de México.- Tras un mes de la irreparable pérdida de su madre, Andrea Escalona le sigue sonriendo a la vida y comparte con todos sus seguidores de Instagram el momento en el que una profesional le ayuda a decorar su árbol de Navidad.

La hija de la productora Magda Rodríguez presumió a través de sus historias su bonito árbol en tonos rosa, plateado y blanco; luciendo emocionada a pesar de que dijo "se le obligó a celebrar la Navidad"

Este año yo quería ser el 'grinch', tenía la firme intención de no celebrar nada, porque no hay nada que celebrar. Saltarme la navidad. Pero Adriana no me dejó; pondré un árbol en forma de homenaje. Se me obligó a poner árbol de navidad", comentó la conductora.