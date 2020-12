Ante su apego, Cristian Castro planea lanzar marca de biberones para adultos

Ciudad de México.- Después de la reciente polémica que originó el cantante en redes sociales por dejarse ver frente a la televisión tomando un biberón, este no descarta la idea de lanzar una marca de biberones para adultos.

Cristian Castro reveló entre sus ideas que le encantaría realiza el proyecto pues de acuerdo a su experiencia se le hace mucho más fácil y cómodo el estar en la cama o el sillón con una mamila en lugar del vaso que puede derramarse.

No tiene nada que ver con que seas un bebé, la verdad se me hace como medio ridículo, la gente automatiza tanto, una mema con un bebé, obviamente es cierto, es para los bebés, pero al decir: 'este color es de nena, la mema es del bebé', pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no hay problema", explicó.

Después de mostrar sus ideales, el famoso llegó a confesar que aún cuando fue una amiga de él quien le dio la buena idea de crear mamilas para adultos, no descarta el poder desarrollar una marca completa de ellas pues le gusta recordar cosas que marcado su adolescencia y niñez.

"La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer (...) y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto", confesó para El Heraldo de México.