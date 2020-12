Laura Zapata da fuerte mensaje a Alfredo Adame tras enterarse de su ingreso a la política

Ciudad de México.- Luego de que Alfredo Adame externara su interés por buscar una diputación federal tras afiliarse como embajador de un nuevo partido político, la que parece que no está nada contenta con la noticia es Laura Zapata.

Hay personas que buscan no el bien común, me lo acabas de decir (al escuchar el nombre de Adame). O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan 'por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo', que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar", dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.