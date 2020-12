Ariana Grande se convierte en la corista de Mariah Carey para su especial navideño

Estados Unidos.- Cada vez falta menos para el especial navideño de Mariah Carey el cual se dedicará a celebrar completamente la navidad, así mismo, conforme los días la cantante a liberado algunos videos.

El más reciente video se ve a la cantante Ariana Grande junto a Jennifer Hudson haciendo coro a la interprete de All I Want For Christmas Is You mientras cantan el tema Oh Santa!, el cual ya está disponible en algunas plataformas musicales.

Hasta el momento, el video publicado este viernes lleva ya más de 4 millones 598 mil 435 reproducciones, 512 mil 928 'likes' y miles de comentarios e incluso hay algunos bromeando sobre el hecho de que este sería el remplazo al clásico de Navidad de Mariah y también mencionan que es una canción asombrosa.

Carey estrenará pronto el especial navideño llamado Magical Christmas Special para Apple TV+ donde también aparecerán los cantantes Snoop Dogg y Tiffany Haddish. Así mismo, lanzará más canciones de acuerdo a la temporada en varias plataformas músicales.

Fuentes: YouTube Mariah Carey