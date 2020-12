Tras quedar en silla de ruedas y subir 17 kilos, actriz de Televisa da inesperada noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida actriz Sabine Moussier, quien debutó en Televisa en la telenovela El Privilegio de Amar en 1998, se alejó de la televisión luego de correr el riesgo de quedar paralítica a causa del síndrome de Guillain-Barré.

Tras regresar a los foros de grabaciones para integrarse a la telenovela La Mexicana y el Güero, donde interpreta a una gran villana, ahora habla en exclusiva para el programa Hoy y se sincera sobre su estado de salud.

Lee también: Tras 18 años en TV Azteca, esposo de conductora de 'Ventaneando' la abandona junto a su bebé

Sabine, quien se quedó sin contrato de exclusividad hace unos años, ha vivido momentos difíciles. Tras padecer esa enfermedad, confesó que la llevó a caer en una profunda depresión y hasta pensó en quitarse la vida.

La actriz quedó dependiendo de una silla de ruedas por un tiempo, hasta que con terapia logró volver a caminar y retomar su vida, aunque nunca dejó de luchar.

Estuvo al borde de la muerte por la enfermedad. Dejó de caminar, se hinchó, aumentó muchísimos kilos. No podía caminar ni salir de la cama. Es una enfermedad muy delicada", dijeron hace unos años en 'El Gordo y la Flaca'.

Afortunadamente, al parecer todo eso es parte del pasado pues la actriz luce radiante con un gran cambio de look y fue muy positiva al platicar cómo va del problema de su cadera tras una vieja caída, una operación que le han impedido trabajar de manera continua.

Va bastante bien. Antes sí me dolía un poco cuando subía la pierna, sola no podía. Ya la libré perfecto. Mi cadera está muy bien. Ya ni siquiera he ido al doctor, tan bien estoy. Bendito sea Dios ya estamos sanitos".