¿Sale del clóset? Claudia Álvarez habla de más y 'destapa' a David Zepeda al revelar esto

Ciudad de México.- La actriz Claudia Álvarez no pudo evitar hablar de más en una de sus historias de Instagram y reveló una intimidad del galán de telenovelas David Zepeda.

Ambos actores, quienes empezaron su carrera en TV Azteca y luego se cambiaron a Televisa, actualmente protagonizan el melodrama Vencer el desamor de la productora Rosy Ocampo, el cual está teniendo un impresionante rating que ha superado sus propios récords esta semana, según informó la televisora.

En el video de esta historia, compartido en el canal de la periodista Angélica Palacios Multimedia 7, la actriz no puede contener su emoción y 'destapa' al galán.

Mientras ambos van en un auto, Álvarez empieza a grabar y le dice a la cámara: "Oigan, aquí estoy con David. David, ¿estás soltero?", a lo que él responde, dejando boquiabiertas a sus seguidoras: "Solterísimo".

Por su parte, el sonorense no se queda callado y se empieza a promocionar en plena transmisión en vivo, diciendo hasta su número celular, el cual fue cortado de la historia que subió Álvarez.

Cabe recordar que el galán ha estado envuelto en controversia desde hace varias semanas pues se ha seguido poniendo en duda su orientación sexual. Desde hace tiempo se especula que sería homosexual, pese a que ha tenido relaciones serias con varias mujeres. La última duró 10 años.

Después de la muerte del estilista Daniel Urquiza, incluso surgieron rumores de que sostenía un presunto amorío con él y hasta algunos medios revelaron que existían supuestas pruebas. Esto hasta ahora no ha sido confirmado.

Durante una entrevista que sostuvo con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el actor aseguró que le encantan las mujeres y, en que caso de ser homosexual, no tendría problema alguno en admitirlo.

No me pudieron levantar un falso más tajante, o sea, amo a las mujeres, y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema y no tiene nada de malo".