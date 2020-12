Golpe a Talina Fernández: Exhiben la triste razón por la que "corrió" a su nieta de su casa

Ciudad de México.- Paula Levy, la hija de Mariana Levy y José María Fernández 'El Pirru', quien tiene 18 años, hizo una transmisión en vivo diciendo que su abuela Talina Fernández la había corrido de su casa y que no tenía donde vivir.

Este video causó revuelo, pues preocupó a todos sus seguidores al declarar que estaba homeless y tenía una actitud bastante extraña. La joven también pidió a Ana Bárbara, exesposa de su padre, que la llevara a vivir con ella a Los Ángeles.

De acuerdo con la conductora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, los motivos de esto se remontan al inicio de la pandemia por coronavirus, pues comentó que Talina siempre se ha desvivido por cuidar a sus nietas tras la muerte de su hija Mariana, sin embargo, Paula estaba portándose muy rebelde.

Adoraba a Mariana Levy y ha hecho todo lo posible por cuidar a sus nietas, pero pues ellas, Paula ha llegado a los 18 años, María es más grande. Como abuela ya está cansada, no son los papás y a esa edad los chicos están rebeldes".

Según dijo Alvarado, quien trabaja con Talina en el matutino de Imagen Televisión, Paula Levy "se fue a una fiesta en Acapulco cuando el Covid estaba en pleno y había mucha gente, y le sugirieron a Paula que no se fuera a fiestas porque no podía arriesgar a su abuela Talina Fernández".

Pese a esto, al parecer la joven no hizo caso y, como en todos los hogares, hay reglas que Levy no estaba cumpliendo.

Créanme que Talina le ha echado todas las ganas y ha tratado de que esté bien Paula. Es su nieta, la adora, y siente que tiene un compromiso por ser su nieta y por ser hija de su hija, pero si un joven no te quiere hacer caso, no quiere seguir las normas, ¿qué haces como abuela? Le dices te recibo con todo mi amor pero hay ciertas reglas en cada casa. La casa es de Talina y si Paula no quiere obedecer, ¿qué se hace?", sostuvo la periodista.