Angelique Boyer hace 'babear' a Sebastián Rulli con apretadito short de licra: "Mamacita"

View this post on Instagram

Que el sol siga saliendo cada que sonru00edes, que tu olorcito a tierrita mojada jamu00e1s se pierda, que la primavera continu00fae tejiu00e9ndose en tu espalda, que se sigan creando galaxias entre tus cejitas, que verte contenta sea el fenu00f3meno cu00f3smico favorito de cualquiera y que el universo te du00e9 siempre de ese amor bonito a manos llenasu201d. Un pedazo de: Tierrita mojada y despedidas. -Emmanuel Zavala @nosoytanpoeta ud83eudd0d