Sylvia Pasquel dice cómo felicitó a la distancia a Michelle Salas en su cumpleaños

Ciudad de México.- En una entrevista telefónica con Sale el Sol, la actriz mexicana, Sylvia Pasquel, habló de la manera en la que festejó a la distancia a su nieta Michelle Salas durante su cumpleaños número 31.

La hija de Silvia Pinal mencionó que prefirió mantenerse en México como medida ante el Covid-19, aunque Michelle y su madre Stephanie Salas celebraron esta fecha a bordo de un yate en Miami, Florida.

De igual manera, la intérprete aprovechó el espacio para aclarar las especulaciones que existen en torno a su familia, específicamente por la situación que vive 'Doña Chivis' en cuestiones de salud.

Yo también he estado en un hospital y mi mamá no me ha ido a ver al hospital, pero pues nadie hace escándalo por eso. Todo el mundo habla y todo el mundo critica", manifestó.