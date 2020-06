Diego Di Marco revela que debutará como productor en un nuevo proyecto

Ciudad de México.- El conductor fitness, Diego Di Marco, mediante una charla con los reporteros del portal de espectáculos, TV Notas, contó como va su debut como productor.

Cabe mencionar que además de tener una sección en el programa Hoy como conductor, también comparte cuadro en otro proyecto con Michelle Rubalcaba e Ivonne Chávez, donde además está a cargo de la producción.

Di Marco siempre se ha caracterizado por su envidiable físico, del cual ha sacado provecho en televisión nacional, al compartir algunos de sus secretos para estar en forma.

Por otra parte, negó rotundamente que estuviera abandonando la empresa de San Ángel, al asegurar que él es fiel a su empresa desde hace 12 años, por lo que no la dejaría al menos que los ejecutivos digan lo contrario.

No lo he dejado, le pedí a Magda que busquemos espacios, no he dejado Televisa, hoy salió una nota bastante roja que decía que yo prefería venirme a un canal más chico; que quedarme ahí; pero no es así, Televisa es mi casa, yo pedí permiso para estar ahora aquí. Tengo 12 años en esa empresa y sigo perteneciendo", aseveró.