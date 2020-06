¿Fin de su carrera? Atala Sarmiento explota y revela si está en bancarrota

Madrid, España.- La conductora, Atala Sarmiento, quien el año pasado se cambió a España en compañía de su esposo David Rodenas, mediante un en vivo en Instagram, informo si realmente está en bancarrota.

En el clip, la presentadora indicó que tal rumor llegó a oídos de su madre, quien de inmediato se preocupó y se puso en comunicación con ella, donde le indicó que todo estaba bien.

Sarmiento asegura que hace esta aclaración con el fin de no afectar a terceros pues su progenitora fue una de las que se llevó la peor parte con la falsa noticia.

Por otra parte mencionó que ella no trabaja por decisión propia y no porque no encuentre, por lo que solicitó a sus conocidos que no se preocupen, pues ahora dedica tiempo para meditar sobre su vida.

Porque quieren a fuerza que esté trabajando, si yo no quiero trabajar que, déjenme pues, que estoy tranquila aquí, adaptándome a la nueva vida, revalorando muchas cosas, dando un giro profesional a lo que me quiero dedicar ahora aquí, que es el interiorismo, voy a ir poco a poco”, dijo.

Por último negó que estuviera cobrando por enviar saludos personalizados, pues algunos medios aseguraban que cobraba 500 pesos, algo que es falso, pues allá gasta en euros.

Lo que más risa me dio de esa información es que decía que yo cobraba 500 pesos por mi saludo, no sean así, yo era de las baratitas, que mala onda, que gachos pero que no saben que yo gasto en euros, que vivo en España y que aquí la moneda es el Euro, entonces no me alcanza para mis gastos en euros”, agregó.

