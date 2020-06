Excompetidor de 'Exatlón' toma drástica decisión para cubrir su calvicie

View this post on Instagram

Lo que callamos los hombres...u2022 u2022 u2022 He estado subiendo stories del #microinjertocapilar que me hice con @giovannibojaninimx y como han estado preguntu00e1ndome mucho por el procedimiento, me doy cuenta a veces que por miedo al que diru00e1n no nos atrevemos a hacer algo que en verdad queremos. Hoy mi consejo es el siguiente, si quieres hacer algo que te haga sentir bien y no le hace dau00f1o a nadie, adelante Du00c1TELO ud83dude09