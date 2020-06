Laura Bozzo sube foto con horrible vestido y se la 'comen viva': "Pareces iguana parada"

View this post on Instagram

Mil disculpas se me fue la seu00f1al de Internet por eso no seguu00ed con mi Instagram live ud83dude14ud83dude14ame a Lautaro el niu00f1o de 11 au00f1os de Argentina u2665ufe0fya lo saben este lunes en canal 5 @guerreros2020mxfc esta buenu00edsimo ud83dudd25ud83dudd25producido por la mera mera @magdaproducer ud83dudc83