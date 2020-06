'Enamorándonos': Serrath pone en su lugar a Laura por "grosera" y "engreída"

Ciudad de México.- El pasado viernes 19 de junio, Isis Serrath realizó su regreso triunfal al foro de Enamorándonos y rápidamente protagonizó un polémico momento con Laura Villareal, una de las nuevas amorosas del programa.

En su intervención, Serrath arremetió en contra de Laura por de haber mostrado una mala actitud hacia su flechado Arturo, además, por el hecho de que continúa usando el anillo de compromiso de su fallido matrimonio.

En respuesta, Laura confesó que ella es una persona muy dura y a la que le cuesta abrir su corazón con cualquiera, incluso ofreció una disculpa pública por este malentendido que se suscitó con su flechado.

En realidad, me cuesta mucho trabajo abrirme, creo que eso no es un pecado, soy humana. Me cuesta trabajo llorar en público, no lo hago, me guardo mis emociones", argumentó la amorosa.